Сантехник в Петербурге ковырялся в носу накладным ногтем жены и поплатился

18 сентября 2025, 15:19

Mash: У сантехника в Петербурге застрял в носу накладной ноготь жены

Фото: istockphoto/Wirestock

Сантехника экстренно госпитализировали с колото‑резаными ранами носа в Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Mash.