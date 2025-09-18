Сантехник в Петербурге ковырялся в носу накладным ногтем жены и поплатился
Сантехника экстренно госпитализировали с колото‑резаными ранами носа в Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В материале говорится, что мужчина сам поранился, пытаясь ковыряться в ноздре накладным ногтем жены. Последний внезапно оторвался и застрял внутри. Самостоятельно достать его не вышло, поэтому пришлось вызывать медиков.
27‑летнего пациента доставили в больницу, где извлекли ноготь. Мужчине предстоит лечиться около месяца.
