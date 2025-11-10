В Москве по обвинению в государственной измене арестовали уроженца Крыма

10 ноября 2025, 16:07

Фото: iStock/Alexander Semenov

В Москве по обвинению в государственной измене арестован 31-летний уроженец Керчи Кирилл Костыгов. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», до этого мужчину в течение полутора месяцев трижды задерживали за «мелкое хулиганство».