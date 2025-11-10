В Москве по обвинению в государственной измене арестовали уроженца Крыма
В Москве по обвинению в государственной измене арестован 31-летний уроженец Керчи Кирилл Костыгов. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», до этого мужчину в течение полутора месяцев трижды задерживали за «мелкое хулиганство».
Костыгова впервые арестовали 14 июля в аэропорту Домодедово, когда он пытался вылететь из России. Согласно материалам дела, сотрудники ФСБ обвинили его в нецензурной брани у подъезда дома. Позднее суд дважды продлевал арест по аналогичным основаниям.
В сентябре Мещанский суд Москвы изменил квалификацию обвинения — теперь Костыгову инкриминируют статью о госизмене (ст. 275 УК РФ). Подробности уголовного дела не раскрываются.
По информации источника, мужчина вел соцсети на украинском языке и общался в чатах украинцев, проживающих в России. Кроме того, он неоднократно летал в Турцию, где, по его словам, восстанавливал документы.
Читайте также: