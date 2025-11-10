В общежитии российского колледжа тихоня-студент напал с ножом на однокурсника

10 ноября 2025, 15:59

В Казани учащийся строительного колледжа ранил ножом однокурсника

Фото: Istock/Diy1

В Казани молодой человек напал с ножом на сокурсника и порезал его. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.