В общежитии российского колледжа тихоня-студент напал с ножом на однокурсника
В Казани молодой человек напал с ножом на сокурсника и порезал его. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.
Инцидент произошёл в общежитии строительного колледжа в районе Дербышки в ночь с 9 на 10 ноября. По предварительной информации, поздно вечером поссорились двое первокурсников, которым ещё не исполнилось 18 лет.
Юноши обменялись оскорблениями, а затем разошлись. Через некоторое время один из молодых людей возобновил конфликт — на этот раз с ножом в руках. Следует отметить, что другие студенты охарактеризовали нападавшего как необщительного и замкнутого человека.
Ранее в центре Москвы приезжий устроил кровавую расправу из-за жалобы жены.
Читайте также: