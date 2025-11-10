В московском соцдоме девушке ампутировали руки после связывания колготками
В Москве 20-летней девушке ампутировали обе кисти рук после инцидента в центре «Обручевский». Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Персонал учреждения связал пациентке руки колготками и оставил её без присмотра. Социальный дом «Обручевский» занимается реабилитацией инвалидов I и II групп с психическими расстройствами. Девушка страдает эпилепсией и аутоагрессией.
Ранее другие врачи уже применяли к ней медицинские методы фиксации, поскольку она может наносить себе вред. Когда сотрудники снова обратили внимание на девушку, у неё уже развилась гангрена из-за нарушения кровоснабжения в конечностях.
Врачи провели ампутацию. Муниципальные депутаты направили обращение в Следственный комитет. Они требуют проверить действия персонала социального дома.
