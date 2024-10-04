В Москве под видом криптовалютной биржи действовала финансовая пирамида

Фото: медиасток.рф
В Зеленограде задержали владельца инвестиционного фонда, который работал по принципу финансовой пирамиды. По версии следствия, фирма под видом криптовалютной биржи выманила у 42 человек более 71 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Мои коллеги из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере», — написала Ирина Волк на своей странице.
По данным полиции, вкладчикам инвестиционного проекта обещали крупную прибыль от покупки и продажи криптовалюты. Люди переводили деньги через личный кабинет на платформе биржи. Однако отчисления вскоре прекратились, а деньги вкладчикам трак и не вернули.
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбудили по 159 статье УК. Фигурант под стражей, остальных участников ищут.
Читайте также:
Блогер Лерчек не признала вину в нелегальном выводе 251 млн рублей из России
«Мы звезды, едем с ментами»: Воспитанницы детдома довели подругу до суицида и устроили цирк в соцсетях
Жил в храме и топил кошек: что известно о карлике-рецидивисте, похитившем кенгурят из зоопарков
Лия Мурадьян