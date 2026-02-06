В Москве совершили покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева
В Москве неизвестный открыл огонь по генерал-лейтенанту Владимиру Алексееву. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По версии следствия, 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе неизвестный произвел несколько выстрелов в генерала, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц.
Сейчас правоохранители разыскивают стрелявшего. Следователи и криминалисты изучают записи камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.
Читайте также: