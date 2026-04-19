В Москве приезжий украл электросамокаты на 1,5 млн рублей
Полиция задержала 30-летнего мужчину, подозреваемого в хищении крупной партии электросамокатов. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Предпринимательница купила электросамокаты на сумму 1,5 миллиона рублей в одном из столичных торговых центров на 19-м километре МКАД. Она заказала доставку техники в Орёл, поручив это нанятому водителю. Однако мужчина, согласившийся выполнить задание, украл самокаты.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого. По его словам, он намеренно перегрузил электросамокаты в другой автомобиль и уехал. В связи с этим на мужчину завели уголовное дело, злоумышленник был взят под стражу. Похищенную технику удалось вернуть законной владелице.
Читайте также: