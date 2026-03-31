В Москве подросток поджег заправку и загорелся сам
Полицейские задержали подростка, который поджег автозаправочную станцию по указанию неизвестного, он пострадал. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Школьника 2010 года рождения подозревают в поджоге, который произошел на АЗС, расположенной на улице Космонавта Волкова. Согласно предварительным данным, молодой человек облил топливораздаточную колонку легковоспламеняющейся жидкостью и поджег её, после чего скрылся с места происшествия.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто из посторонних не пострадал, однако сам подозреваемый получил незначительные ожоги.
Через четыре часа сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его. По данным Министерства внутренних дел, он совершил поджог под давлением неизвестного, который связался с ним через мессенджер и угрожал расправой над членами его семьи.
Читайте также: