Женщина умерла в косметологическом салоне во время процедуры в центре Москвы
Женщина скончалась во время процедуры на приеме в косметологическом салоне. Об этом пишут «Известия».
58-летняя Анна П. посетила салон на Новослободской. Во время процедуры ей ввели анестезию, после чего женщине резко стало плохо.
Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла спасти россиянку, она скончалась на месте. Предварительная причина смерти женщины — анафилактический шок. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
