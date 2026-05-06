В Омской области урок технологии обернулся госпитализацией 40 детей
В Омской области во время уроков в школе №3 города Тара 40 учеников получили отравление газом. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Причина — опрессовка газового оборудования, которую специалисты провели в 250 метрах от учебного заведения. Сообщается, что запах газа из котельной проник с улицы в отдельный корпус школы, расположенный поблизости.
В этот момент там проходил урок технологии. Школьники вдохнули газ, и их самочувствие резко ухудшилось. Прибывшие медики госпитализировали детей в Тарскую больницу с отравлением лёгкой степени. Среди пострадавших — ученики 5-х и 6-х классов в возрасте 11 и 12 лет.
