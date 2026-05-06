В Омской области разбился легкомоторный самолёт «Аэропракт-22», есть погибшие
В Омской области потерпел крушение легкомоторный самолёт «Аэропракт-22». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Трагедия произошла вблизи деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района. Воздушное судно выполняло мониторинг лесных пожаров в регионе и внезапно потерпело крушение.
Установлено, что на борту находились два человека. Оба погибли. В настоящий момент на месте случившегося работают экстренные службы. Специалисты устанавливают причины трагедии. Следователи проводят доследственную проверку.
