В Подмосковье задержали серийную похитительницу телефонов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Женщину, подозреваемую в серии краж мобильных телефонов в Балашихе, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что в одном из кафе на проспекте Ленина женщина проследила, когда одна из посетительниц отвлеклась, залезла к ней в сумочку и вытащила мобильный телефон», — говорится в сообщении.По записям с камер видеонаблюдения удалось установить личность воровки, её оказалась 33-летняя местная жительница. Женщину задержали в городе Старая Купавна Богородского округа. По данным полиции, задержанная причастна ещё к трём таким же кражам на территории Балашихи, общий ущерб от её действий составил 260 тысяч рублей.
Против задержанной завели уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба».
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