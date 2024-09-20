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В Подмосковье задержали серийную похитительницу телефонов

20 сентября 2024, 09:33

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Женщину, подозреваемую в серии краж мобильных телефонов в Балашихе, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что в одном из кафе на проспекте Ленина женщина проследила, когда одна из посетительниц отвлеклась, залезла к ней в сумочку и вытащила мобильный телефон», — говорится в сообщении.
По записям с камер видеонаблюдения удалось установить личность воровки, её оказалась 33-летняя местная жительница. Женщину задержали в городе Старая Купавна Богородского округа. По данным полиции, задержанная причастна ещё к трём таким же кражам на территории Балашихи, общий ущерб от её действий составил 260 тысяч рублей.



Против задержанной завели уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба».

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#балашиха
#кражи
#телефоны
#полиция
#криминал
#мвд московской области
К гибели военкора агентства Sputnik Бентли причастны четверо российских военных
20 сентября 2024, 09:34

Фото: iStock/fortton

Четверо российских военных являются фигурантами дела об убийстве корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли в Донецке. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
«ГВСУ СК РФ окончено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, 8 апреля в Донецке военнослужащие Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к корреспонденту физическое насилие и пытки, что привело к его смерти.

В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля, по указанию Вансяцкого, военнослужащий той же войсковой части Бажин переместил останки Бентли с места приступления.

Напомним, что Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году, вдохновленный мужеством и стойкостью местных жителей. В ходе военных действий он проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, собирая средства и передавая гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса. Кроме того, он неоднократно выражал поддержку российской специальной военной операции на Украине и был награжден орденами ДНР.

В середине апреля Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня», сообщила о гибели 64-летнего корреспондента Sputnik Рассела Бентли, американца с российским гражданством, известного под позывным «Техас».

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#ск рф
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#днр
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#вс рф
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СК завершил расследование убийства корреспондента агентства Sputnik Бентли
20 сентября 2024, 09:22

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет выяснил детали убийства корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли в Донецке, а также установил всех, кто причастен к этому преступлению. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«СК РФ установлены все лица, причастные к гибели Рассела Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений», — отметили в ведомстве.

Помимо этого, сообщается, что дело об убийстве корреспондента Sputnik расследовали по трем статьям.

Напомним, что он с 2014 года сражался на стороне России и вел YouTube-блог, посвященный преступлениям Украины и США. В последнее время работал военным корреспондентом агентства Sputnik, пропал 8 апреля во время обстрела, когда направился на помощь пострадавшим. Позже супруга сообщила о смерти журналиста.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ск рф
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#вс рф
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В округе Щёлково неизвестные подожгли лес
20 сентября 2024, 09:16

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл на территории Свердловского участкового лесничества — в одном километре от деревни Соколово городского округа Щёлково, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области.
«Заметить возгорание помогла система видеомониторинга. Площадь пожара составила 0.01 гектара. На тушение направили 12 лесных пожарных и пять единиц техники. Справиться с огнём удалось за час с небольшим», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и произошёл и-за действий человека. В настоящее время виновные в поджоге устанавливаются.

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, в регионе установлены крупные штрафы. Для физлиц штраф составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей. Возможна также уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#пожарные
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Место работы террориста-барбера из «Крокуса» вновь открыто
Барбершоп, где работал участник нападения на «Крокус», вновь открылся
20 сентября 2024, 08:43

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Барбершоп, где работал участник нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл», вновь открылся. Об этом информирует РИА Новости.
Речь идет о барбершопе в Тейково в Ивановской области. В данном заведении работал обвиняемый Мухаммадсобир Файзов*.

По словам продавца из соседнего магазина Максима, барбершоп пока не работает, однако он надеется, что салон откроется в скором времени. Максим отметил, что фигурант дела Файзов* хорошо работал.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#подмосковье
#уголовное дело
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Беспилотники атаковали сотрудников МЧС во время тушения пожара в Горловке
20 сентября 2024, 08:27

Фото: iStock/NiseriN

Беспилотники атаковали сотрудников МЧС во время тушения пожара в Горловке ДНР. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.
Уточняется, что пожарные занимались тушением возгорания, которое возникло в Горловке из-за обстрела. На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов.

Согласно информации ведомства, в один из моментов сотрудники МЧС заметили ряд беспилотных летательных аппаратов в небе. Личный состав успел укрыться от атаки. Повреждение получила лишь пожарная автоцистерна.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников ПАО «Россети Центр» получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
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#пожарные
#происшествия
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#днр
#беспилотник
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Стало известно, сколько лет дали водителю, сбившему девять человек в Благовещенске
Сбившего в Благовещенске девять человек водителя приговорили к 14 годам колонии
20 сентября 2024, 07:12

Фото: iStock/Zolnierek

Пьяный мужчина в Благовещенске сбил девять человек, суд приговорил его к 14 годам исправительной колонии общего режима. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в Благовещенске автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов. На месте ДТП погибли три человека. Двое скончались в больнице. Помимо этого, еще четверо получили тяжелые травмы. Водителем оказался 59-летний Евгений Бакарюкин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Благовещенский районный суд назначил Бакарюкину Евгению наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбываем в исправительной колонии общего режима», — зачитал текст решения судья.

Кроме того, Благовещенский районный суд запретил мужчине заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами, на 3 года. Сообщается, что в пользу пострадавших с Бакарюкина было взыскано 15 000 000 рублей.

Ранее сообщалось, что у суда возникли вопросы к Бакарюкину, которые могут повлиять на вынесения судебного решения. Подробнее читайте об этом в нашем материале.

До этого на Мичуринском проспекте в западной части Москвы произошло серьезное ДТП. В результате столкновения двух легковых автомобилей три человека были госпитализированы с тяжелыми травмами, а еще трое скончались на месте.

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#суд
#дтп
#автомобиль
#женщина
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На западе Москвы произошло крупное ДТП, есть погибшие
Baza: На Мичуринском проспекте столкнулись две машины, трое человек погибли
20 сентября 2024, 06:39

Фото: istock/Bilanol

На Мичуринском проспекте в западной части Москвы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Telegram-канал Baza.
В результате столкновения двух легковых автомобилей три человека были госпитализированы с тяжелыми травмами, а еще трое скончались на месте.

Очевидцы утверждают, что виновник аварии скрылся с места происшествия. Сейчас полиция ведет его поиски и выясняет обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что приём заявок на участие во II Всероссийском конкурсе чтецов стихов по ПДД «Азбука пешехода» стартовал 16 сентября, к участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет, сообщает пресс-служба организатора конкурса — благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной. В задачи конкурса входит развитие художественных способностей у детей, закрепление у детей знаний по правилам дорожного движения и формирование фонда стихов, пропагандирующих ПДД.

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#дтп
#пдд
#аварии
#происшествия
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Черви пожирают мозг жителей США
L.A. Times: двое жителей США заразились червями, пожирающими мозг
20 сентября 2024, 06:29

Фото: istock/Tero Vesalainen

В штате Калифорния у двух человек выявлено редкое паразитарное заболевание — байлисаскаридоз, вызываемое аскаридами енотов (Baylisascaris procyonis). Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на данные Департамента здравоохранения Лос-Анджелеса.
Паразиты, обнаруженные в заливе Саут-Бэй, обычно обитают в кишечнике енотов, но при попадании в организм человека личинки могут проникнуть в мозг и начать его разрушать, вызывая отек и серьёзные повреждения. Помимо мозга, Baylisascaris procyonis могут поражать глаза и спинной мозг, что приводит к тяжёлым последствиям для центральной нервной системы.

Хотя случаи заражения у людей редки, увеличенное количество енотов в жилых районах Калифорнии повышает риск заболевания. Власти призывают жителей быть осторожными, часто мыть руки и избегать контакта с дикими животными.

Ранее в США сообщалось о других случаях заражения паразитами, в том числе о черве, поразившем мозг бывшего кандидата на пост президента Роберта Кеннеди-младшего.

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#сша
#глаза
#заболевания
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Местный житель описал расправы ВСУ над мирными жителями Суджи
Житель Суджи Мальцев: украинские наемники из Европы убивали людей, как тараканов
20 сентября 2024, 06:19

Фото: istock/charnsitr

Житель Суджи Владимир Мальцев рассказал о зверствах, совершённых наёмниками Вооружённых сил Украины (ВСУ) над мирными жителями во время вторжения в Курскую область.
В интервью РИА Новости он заявил, что особенно жестокими были иностранные бойцы из Европы и Грузии.

«Поляки, французы и другие наёмники — они уничтожали людей, как тараканов», — поделился Мальцев.
Он также отметил, что украинские военные предупреждали местных жителей: если они не покинут свои дома, наёмники не пощадят никого.

Мальцев также рассказал о трудностях, с которыми столкнулись его односельчане при попытке спастись. В частности, одна многодетная семья вынуждена была переплывать реки, спасаясь от ВСУ, несмотря на то, что самому младшему ребёнку было всего три года.

6 августа ВСУ нанесли массированный удар по Курской области, обстреляв приграничную Суджу и начав штурм государственной границы, в результате чего украинским военным удалось проникнуть на территорию России.

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#многодетная всу
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#вс рф
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