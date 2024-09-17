Квир*-блогер из Петербурга сознался в жестоком убийстве политактивиста Иоффе

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В Петербурге молодой квир*-блогер признался в жестоком убийстве известного политического активиста Виталия Иоффе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что 20-летний молодой человек Александр, идентифицирующий себя как девушка, убил 53-летнего мужчину якобы в момент попытки изнасилования. Выяснилось, что убитый был политактивистом, неоднократно привлекавшимся к административной ответственности. На его теле было обнаружено не менее 20 ножевых ранений.
В своём Telegram-канале Александр рассказал, после убийства пытался покончить с собой, но у него не получилось. Тогда он взял телефон Иоффе и начал звонить с него своим подписчикам, а также показывал с истерическим смехом кадры с окровавленным телом убитого. Он спрашивал у подписчиков, что ему теперь делать, а также заявлял о намерении обратиться в правозащитные организации с целью побега из страны.
В результате он всё же решился на побег, однако, доехав до Выборга, передумал и дал признательные показания в местом отделении полиции. В настоящее время он задержан. В ближайшее время его перевезут в Петербург.
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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
В своём Telegram-канале Александр рассказал, после убийства пытался покончить с собой, но у него не получилось. Тогда он взял телефон Иоффе и начал звонить с него своим подписчикам, а также показывал с истерическим смехом кадры с окровавленным телом убитого. Он спрашивал у подписчиков, что ему теперь делать, а также заявлял о намерении обратиться в правозащитные организации с целью побега из страны.
В результате он всё же решился на побег, однако, доехав до Выборга, передумал и дал признательные показания в местом отделении полиции. В настоящее время он задержан. В ближайшее время его перевезут в Петербург.
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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
Анастасия Чинкова