Мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму туалета

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Жительница Улан-Удэ выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму туалета. Об этом информирует региональный СК РФ.
Сообщается, что подозреваемая жила в частном доме в Советском районе вместе с родителями, от которых она скрывала свою беременность. Рано утром 16 сентября женщина родила доношенного ребенка и оставила его в выгребной яме туалета, где младенец скончался.
Позже она поделилась произошедшим с подругой, которая сообщила об этом в правоохранительные органы. По делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Помимо этого, проводятся иные следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке девушка, которая написала SOS на окне многоэтажного дома, выпала с шестого этажа. Стало известно, что россиянку удерживали в квартире 15 дней. Девушка смогла выбраться на карниз, но не удержалась и сорвалась вниз.
До этого пенсионерка осталась жива после блуждания в лесах Псковской и Ленобласти больше недели. Уточняется, что, когда 73-летнюю Тамару Сергеевну нашли спасатели, она шла самостоятельно и была бодрой.
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Позже она поделилась произошедшим с подругой, которая сообщила об этом в правоохранительные органы. По делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Помимо этого, проводятся иные следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке девушка, которая написала SOS на окне многоэтажного дома, выпала с шестого этажа. Стало известно, что россиянку удерживали в квартире 15 дней. Девушка смогла выбраться на карниз, но не удержалась и сорвалась вниз.
До этого пенсионерка осталась жива после блуждания в лесах Псковской и Ленобласти больше недели. Уточняется, что, когда 73-летнюю Тамару Сергеевну нашли спасатели, она шла самостоятельно и была бодрой.
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Дарья Осипова