В Москве погиб экс-глава издательства «Правда» Вячеслав Леонтьев
В Москве скончался бывший руководитель издательства «Правда» Вячеслав Леонтьев. Ему было 87 лет. Об этом пишет ТАСС.
Тело мужчины обнаружили на Молодогвардейской улице. Оперативные службы на месте происшествия не нашли следов насильственной смерти. По имеющейся информации, накануне вечером у Леонтьева случился нервный срыв.
Вячеслав Леонтьев начал карьеру в издательстве «Правда» в 1971 году. Он занял должность заместителя начальника производственного отдела. В 1984 году Леонтьев возглавил издательство и руководил им на протяжении многих лет. Он оставался на этом посту до тех пор, пока «Правду» не преобразовали в ФГУП «Пресса».
