В Москве поймали подростка за попытку поджога администрации деревни Внуково

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В Москве полицейские поймали подростка, подозреваемого в попытке поджога администрации деревни Внуково по заданию мошенников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее информации, сначала 14-летний школьник отправил аферистам деньги родителей — 300 тысяч рублей и крупную сумму в иностранной валюте.
«Используя различные психологические приемы, заставили поверить, что он должен оказать помощь в задержании преступников, кол-центр которых находится в здании местной администрации. Выполняя их указания, подросток поджег два припаркованных автомобиля и бросил бутылку с горючей смесью в здание», — рассказала Волк в беседе с АГН «Москва».В то же время в Новокузнецке задержали 15-летнего школьника с игрушечным пластмассовым автоматом, внешний вид которого сильно перепугал местных жителей. Как сообщает «Сiбдепо», с подростком провели профилактическую беседу и отпустили.
«Таким образом, установлено, что информация о вооруженном мужчине является недостоверной. Полиция Кузбасса призывает граждан сохранять бдительность и напоминает о необходимости оперативно сообщать обо всех», — отмечает издание.Читайте также:
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