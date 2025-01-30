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В Москве поймали подростка за попытку поджога администрации деревни Внуково

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

В Москве полицейские поймали подростка, подозреваемого в попытке поджога администрации деревни Внуково по заданию мошенников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее информации, сначала 14-летний школьник отправил аферистам деньги родителей — 300 тысяч рублей и крупную сумму в иностранной валюте.
«Используя различные психологические приемы, заставили поверить, что он должен оказать помощь в задержании преступников, кол-центр которых находится в здании местной администрации. Выполняя их указания, подросток поджег два припаркованных автомобиля и бросил бутылку с горючей смесью в здание», — рассказала Волк в беседе с АГН «Москва».
В то же время в Новокузнецке задержали 15-летнего школьника с игрушечным пластмассовым автоматом, внешний вид которого сильно перепугал местных жителей. Как сообщает «Сiбдепо», с подростком провели профилактическую беседу и отпустили.


«Таким образом, установлено, что информация о вооруженном мужчине является недостоверной. Полиция Кузбасса призывает граждан сохранять бдительность и напоминает о необходимости оперативно сообщать обо всех», — отмечает издание.
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В Подмосковье школьница умерла после того, как выкурила четыре вейпа
30 января 2025, 14:47

Фото: iStock/Igor Ilkov

В Воскресенске 12-летняя школьница умерла после того, как выкурила четыре электронных сигареты подряд, пишет Mash.
По данным издания, несчастный случай произошел в Воскресенске в среду. Тело подростка обнаружила ее мама, когда пришла домой после работы. Рядом с девочкой лежали четыре электронные сигареты.

Предполагается, что школьница умерла именно из-за них. Точную причину должны будут выяснить судмедэксперты. Известно, что хронических заболеваний у погибшей девочки не было.

Узнать о том, что ребенок начал курить вейпы, можно по маслянистым следам на руках и одежде, специфическому запаху. Об этом сообщила клинический психолог татарстанского клинического наркодиспансера Надежда Ахмадуллина. По ее словам, в таком случае нужно не ругать ребенка, а пытаться выстроить с ним честные и доверительные отношения.

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Бросившему младенца в сугроб Сергею Косенко суд вынес новый приговор
Блогера Косенко оштрафовали за пропаганду наркотиков
30 января 2025, 14:05

Фото: iStock/Zolnierek

Никулинский суд Москвы приговорил блогера Сергея Косенко, бросившего своего грудного ребенка в сугроб, к административной ответственности за пропаганду наркотиков, передает ТАСС.
«Суд постановил признать Косенко С. С. по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета) и назначить ему наказание в виде штрафа 50 тыс. рублей», — огласил приговор судья.

Согласно материалам дела, Косенко опубликовал на Youtube-канале ролик, где была представлена информация о запрещенных веществах. Он рассказал, как их употреблять и какой эффект последует после. Ролик посмотрели не менее 511 тысяч человек.

Костенко на заседание суда не пришел. При этом его адвокат обвинения суда не оспаривал, но попросил прекратить дело за истечением срока давности. Он заявил ТАСС, что планирует в ближайшее время обжаловать решение суда.

Широкой публике Костенко стал известен после публикации видео, на котором он бросил своего грудного ребенка в сугроб.

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Эксперт оценил шансы на выживание жертв авиакатастрофы в США
Военный летчик Попов: при столкновении суден в США вряд ли мог кто-то выжить
30 января 2025, 13:47

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

В Вашингтоне около аэропорта имени Рональда Рейгана пассажирский авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту гражданского самолета находились 64 человека, включая четырех членов экипажа, а в боевом вертолете были трое военнослужащих, чья гибель уже подтверждена.
Среди погибших в авиакатастрофе могут быть уроженцы Санкт-Петербурга, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года — 52-летняя Евгения Шишкова и 55-летний Вадим Наумов, которые в последние годы имели американское гражданство.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» генерал-майор, заслуженный военный лётчик Российской Федерации, кандидат технических наук, независимый эксперт Владимир Попов в беседе с «Радио 1» сообщил, что когда сталкиваются два воздушных судна в воздухе на скорости примерно 350−400 километров в час, то это сопоставимо с вертолётом Ми-8.

«И вот такие две массы встречаются. Вероятность сохранения жизни очень мала. Это примерно один из тысячи случаев. Хотя есть примеры, когда падали и с большой высоты, и в деталях фюзеляжа, и в кресле, при этом оставались живыми. Но это крайне редко. А вода — это такая же твёрдая поверхность — то же самое, что в бетон биться», — объяснил эксперт.

По его словам, при подобных ударных моментах тело может быть целым (ни одной сломанной кости), но может произойти локальное разрушение.

«Может быть разрыв соединительной ткани, легких, кровеносных сосудов — кровоизлияние вовнутрь и летальный исход», — сообщил кандидат технических наук.

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#вертолёт
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В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана в прямом эфире в TikTok
SVT: в Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана Салвана Момику
30 января 2025, 13:20

Фото: iStock/bildfokus

В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана Салвана Момику. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на правоохранительные органы.
«Сжигатель Корана Салван Момика был застрелен в Седертелье в среду поздно вечером», — говорится в материале.

Салвана Момику убили в собственной квартире около полуночи. Соседи позвонили в полицию и сообщили, что услышали стрельбу. Полицейские оперативно прибыли на место и обнаружили мертвого мужчину. В момент убийства Момика вел прямой эфир в TikTok.

Убитый проходил по делу о разжигании ненависти. Ему должны были вынести приговор утром 30 января. При этом в Ираке за его голову была назначена награда в два миллиона долларов.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в совершении убийства.

Салван Момика приехал в Швецию в 2018 году. В 2023 году он несколько раз сжёг Коран, в том числе у посольства Ирака и парламента Швеции.

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Военный летчик объяснил причину столкновения пассажирского и военного суден в США
Лётчик Попов: авиакатастрофа в США произошла из-за сбоя радиоосмотрительности
30 января 2025, 13:03

Фото: iStock/Gennaro Leonardi

64 человека, среди которых 60 пассажиров и 4 члена экипажа, были на борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета. Об этом говорится в заявлении выполнявшей рейс авиакомпании American Airlines.
По данным Федерального авиационного управления США, в аэропорту имени Рейгана военный вертолет, принадлежавший Сухопутным войскам США, столкнулся в воздухе с пассажирским Bombardier.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» генерал-майор, заслуженный военный лётчик Российской Федерации, кандидат технических наук, независимый эксперт Владимир Попов в беседе с «Радио 1» заявил, что ситуация, зарождавшаяся в районе аэропорта, сначала переросла в аварийную, а потом — в катастрофическое столкновение.

«Организационные вопросы по использованию воздушного пространства в районе этого аэропорта были не все согласованы, не отработаны. Разные подходы в управлении воздушным движением и использовании воздушного пространства есть и у гражданских, и у военных. У гражданских более все документально отработано, то есть это аэронавигационные карты, системы обязательного контроля и "железные системы" заходов на посадку при выполнении отдельных манёвров. У военных это всё идёт более динамически и предполагается, что может изменяться, потому что они работают, как правило, по обстановке», — сказал он.

По его словам, гражданские — это рейсовые самолеты, вертолеты, которые строго идут по заданному маршруту и выполняют команды на разных каналах управления: канал руления, канал взлета, канал полета по кругу, выход или вход в сектор, отход от аэропорта и так далее.

«У военных, как правило, в районе аэродрома или аэропорта имеется один или два канала управления. То есть разница уже в технологии работы, которая характеризует работоспособность и обеспечение безопасности полетов. А еще важно, что для гражданских летчиков не характерны введения радиоосмотрительности и визуальной осмотрительности, тем более ночью — что свойственно для военных. В этом случае, скорее всего, вертолетчик при входе в зону ответственности аэропорта, работал по правилам гражданской авиации - на тех же каналах переходил. А это, соответственно, меняет возможности радиосмотрительности круговой. То есть он работал на одном канале, а два других, которые тут же ведут управление в аэропорту, не слышал», — объяснил эксперт.

Он добавил, что у пилота военного вертолета было ограничение радиоосмотрительности и визуального видения.

«И самолёт, который шёл на попутно пересекающихся курсах, вероятно, выполнял снижение. Тут вина одного и другого, хотя нужно понимать, что они технологически были готовы по-разному. И, как правило, организационные вопросы в этом контексте и порождают конфликтную ситуацию, которая становится внештатной, аварийной, а потом катастрофической», — заключил специалист.

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Трампа на борту не было: почему военный вертолет столкнулся с пассажирским Bombardier в США, погибшие фигуристы из РФ, видео
30 января 2025, 12:27

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

В Вашингтоне произошла трагедия: самолет, на борту которого находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, столкнулся с военным вертолетом и рухнул в реку Потомак. В результате аварии погибли десятки человек. Президент США Дональд Трамп задал резонный вопрос: почему военный вертолет не заметил пассажирский лайнер в ясную ночь и не избежал столкновения при заходе на посадку. Что стало причиной катастрофы и были ли на борту россияне, расскажет «Радио 1».

Пассажирский самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак: главное


Пассажирский авиалайнер Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак. Инцидент произошел 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 мск 30 января). На борту гражданского самолета находились 64 человека, включая четырех членов экипажа, а в боевом вертолете были трое военнослужащих, чья гибель уже подтверждена.

Причины и версии крушения самолета Bombardier


После расшифровки переговоров стало известно, что диспетчер поинтересовался у экипажа вертолета о наличии видимости приближающегося самолета. Получив положительный ответ, он разрешил вертолету следовать за самолетом, не указав на необходимость изменения высоты или курса. В результате, во время снижения самолета произошло столкновение с вертолетом, что привело к трагедии.


Выживших нет. Что известно о погибших


По информации местных властей, все пассажиры и члены экипажа самолета Bombardier погибли в результате катастрофы. Ранее сообщалось о четырех выживших, однако позже эта информация была опровергнута.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов (Фото: соцсети)

Российские фигуристы Шишкова и Наумов


Среди погибших в авиакатастрофе могут быть уроженцы Санкт-Петербурга, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года — 52-летняя Евгения Шишкова и 55-летний Вадим Наумов, которые в последние годы имели американское гражданство.

После завершения своей спортивной карьеры Шишкова и Наумов переехали в США, где занимались тренерской деятельностью. Пара время от времени давала интервью, в которых отмечала, что российским спортсменкам нет равных. Вадим Наумов около четырех лет назад в интервью «РИА Спорт» поделился мнением о том, что женские соревнования в Лас-Вегасе были «грустным зрелищем» и что в стране не удается найти достойных соперниц для российских фигуристок.

Фото: iStock/Gennaro Leonardi

Реакция Трампа и властей США на авиакатастрофу в Вашингтоне


Президент США Дональд Трамп опубликовал пост в своих социальных сетях, отреагировав на авиакатастрофу, произошедшую в Вашингтоне.

«Самолет находился на стандартной и безопасной траектории посадки в аэропорт. Вертолет на протяжении длительного времени летел прямо на самолет. Ночь была ясной, огни самолета горели. Почему вертолет не поднялся, не опустился или не свернул? Почему диспетчерская вышка не дала указаний вертолету, а только спросила, видят ли они самолет? Это крайне плохая ситуация, которую, похоже, можно было предотвратить», — написал глава государства.

Вертолет Black Hawk


Sikorsky UH-60 Black Hawk — это американский многоцелевой вертолет, предназначенный для выполнения различных задач, таких как транспортировка войск и медицинская эвакуация.

С момента своего поступления на вооружение в 1979 году вертолет прошел несколько этапов модернизации. Он способен перевозить до 11 военнослужащих или до 2600 кг груза внутри кабины. При использовании грузовой стропы UH-60 может поднимать и транспортировать до 9000 кг.

В своем телеграм-канале политолог Марат Баширов уточнил, что вертолет Black Hawk — правительственный. По его словам, лётный отряд президента США использует как раз VH-60N Blackhawk. Известно, что Дональда Трампа на борту не было: президент США отчитался, что следит за ситуацией.

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#авиакомпании
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В Ставропольском крае задержали террориста, планировавшего взорвать электричку
30 января 2025, 12:18

Фото: iStock/Thomasaf

ФСБ предотвратила подрыв электрички в Кавминводах, который собирался совершить приезжий из Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«ФСБ РФ задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, являющийся членом и присягнувший на верность запрещенной в России международной террористической организации, планировавший совершение террористического акта на территории Ставропольского края», — сообщили в ЦОС.

По данным ведомства, преступник собирался дистанционно подорвать пассажирский пригородный электропоезд Кисловодск — Минеральные Воды.

Мужчина уже успел изучить местность и достал компоненты для изготовления взрывного устройства. После теракта он собирался уехать в Сирию для вступления в ряды МТО.

Его задержали в Ессентуках, по месту проживания террориста провели обыски и обнаружили составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки СВУ.

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#пво
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Большинство фигуристов, летевших на разбившемся в США самолете, — дети российских эмигрантов
ФФККР: Разбившиеся фигуристы — граждане США, россиян там быть не могло
30 января 2025, 11:56

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

В Федерации фигурного катания на коньках России заявили об отсутствии российских спортсменов в потерпевшем крушение в США самолете. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
«Это граждане США, наших (из российской федерации фигурного катания – ред.) там быть не могло, мы не комментируем», — заявили в Федерации фигурного катания на коньках России.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет потерпел крушение при попытке посадки в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне. По данным экстренных служб, он упал в реку Потомак недалеко от аэропорта. В авиауправлении США сообщили, что он столкнулся в воздухе с военным вертолетом Blackhawk. Предварительно, на борту пассажирского самолета могло быть до 60 человек.

Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту разбившегося самолета находилось несколько фигуристов. Среди них были чемпионы мира в парном катании из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, их сын Максим Наумов, который занял на чемпионате США четвертое место.

Также канал сообщает, что бывшая советская фигуристка Инна Волянская также находилась на борту разбившегося в США самолёта. Предварительно, она погибла. Волянская уже более семи лет работала тренером в Вирджинии, на чемпионат она прилетела с командой Ashburn Ice House.

Все пассажиры и члены экипажа самолёта American Airlines, предварительно, погибли.

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#сша
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Российские фигуристы находились на борту рухнувшего в США самолета
30 января 2025, 10:37

Фото: iStock/Diy1

Чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
«На борту разбившегося самолета находились наши тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, с ними также летел и их сын Максим, участвовавший в чемпионате в США. 23-летний фигурист выступает за американскую сборную.

Российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов являются чемпионами мира 1994 года. Они переехали жить в США, где тренируют молодых американских фигуристов.

Американский фигурист Джон Маравилла сообщил, что на борту упавшего в Вашингтоне самолета находились не менее десяти фигуристов и несколько тренеров.

В данный момент на месте крушения идет спасательная операция, данных о выживших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет потерпел крушение при попытке посадки в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне. По данным экстренных служб, он упал в реку Потомак недалеко от аэропорта. В авиауправлении США сообщили, что он столкнулся в воздухе с военным вертолетом Blackhawk. Предварительно, на борту пассажирского самолета могло быть до 60 человек.

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