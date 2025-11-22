Батарея электровелосипеда взорвалась в одной из петербургских квартир
В Центральном районе Санкт‑Петербурга взорвалась батареи от электровелосипеда. ЧП произошло в одной из квартир на улице Колокольной, сообщил Телеграм-канал SHOT.
По данным источника издания, взрыв привёл к возгоранию. Из‑за сильного задымления в подъезде жильцам пришлось срочно покидать квартиры.
На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Пожарные оказали помощь двум людям при эвакуации. Ещё более 20 человек смогли выйти из здания самостоятельно.
В настоящий момент экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Площадь возгорания пока уточняется. Информация о погибших или пострадавших на данный момент не поступала.
