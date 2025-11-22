22 ноября 2025, 01:03

SHOT: батарея электровелосипеда взорвалась в одной из петербургских квартир

Фото: istockphoto / irontrybex

В Центральном районе Санкт‑Петербурга взорвалась батареи от электровелосипеда. ЧП произошло в одной из квартир на улице Колокольной, сообщил Телеграм-канал SHOT.