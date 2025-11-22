22 ноября 2025, 01:18

Daily Mail: подросток из Турции скончался после жесткого розыгрыша коллег

Фото: istockphoto / Soumen Hazra

В турецком городе Бозова (провинция Шанлыурфа) произошёл трагический инцидент в столярной мастерской. 15‑летний подмастерье умер после жестокого обращения со стороны коллег, сообщило издание Daily Mail.