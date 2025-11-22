Достижения.рф

Daily Mail: подросток из Турции скончался после жесткого розыгрыша коллег
Фото: istockphoto / Soumen Hazra

В турецком городе Бозова (провинция Шанлыурфа) произошёл трагический инцидент в столярной мастерской. 15‑летний подмастерье умер после жестокого обращения со стороны коллег, сообщило издание Daily Mail.



14 ноября несколько сотрудников мастерской избили подростка, связали ему руки, сняли брюки и направили в задний проход струю воздуха под высоким давлением из компрессора. По словам злоумышленников, они якобы хотели «пошутить».

В результате у мальчика произошёл разрыв кишечника. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

Подростка перевозили из одного медучреждения в другое, пока не доставили в научно‑практическую больницу Харранского университета. Там его поместили в отделение интенсивной терапии. Врачи боролись за жизнь подростка пять дней, но парень умер 19 ноября.

После происшествия полиция начала расследование. Одного из участников жестокой «шутки» взяли под стражу. В настоящее время ведётся работа по установлению всех обстоятельств трагедии.

Александр Огарёв

