Подросток из Турции скончался после жесткого розыгрыша коллег
В турецком городе Бозова (провинция Шанлыурфа) произошёл трагический инцидент в столярной мастерской. 15‑летний подмастерье умер после жестокого обращения со стороны коллег, сообщило издание Daily Mail.
14 ноября несколько сотрудников мастерской избили подростка, связали ему руки, сняли брюки и направили в задний проход струю воздуха под высоким давлением из компрессора. По словам злоумышленников, они якобы хотели «пошутить».
В результате у мальчика произошёл разрыв кишечника. Пострадавшего экстренно госпитализировали.
Подростка перевозили из одного медучреждения в другое, пока не доставили в научно‑практическую больницу Харранского университета. Там его поместили в отделение интенсивной терапии. Врачи боролись за жизнь подростка пять дней, но парень умер 19 ноября.
После происшествия полиция начала расследование. Одного из участников жестокой «шутки» взяли под стражу. В настоящее время ведётся работа по установлению всех обстоятельств трагедии.
