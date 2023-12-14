Жена Бориса Щербакова сообщила о хорошем самочувствии мужа

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Супруга народного артиста России Бориса Щербакова актриса Татьяна Бронзова заявила, что её муж хорошо себя чувствует, а также опровергла новость об онкологии артиста.
«Кто-то запустил какую-то утку. <...> Я вам могу сказать только одно: все утро звонки, Борю беспокоят, меня беспокоят, такое ощущение, что специально сделали, не дали нам спокойно провести утро. Боренька здоров, Боренька весел, всё хорошо», — прокомментировала ситуацию в беседе с NEWS.ru Бронзова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что народный артист России Борис Щербаков победил рак. Отмечалось, что в феврале этого года врачи выявили у 74-летнего актёра злокачественную опухоль в почке, после чего артисту якобы провели операцию, во время которой удалили новообразование и пострадавший орган.
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