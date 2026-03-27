В Москве трое детей провалились под лёд на Чёрном озере
Вечером в столице трое детей провалились под лёд на Чёрном озере. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Около 18:00 по московскому времени очевидцы сообщили о происшествии в оперативные службы и вызвали спасателей. На место выехали сотрудники МЧС и медики. Когда те прибыли, двое детей уже выбрались из воды самостоятельно.
Одна девочка осталась на отколовшейся льдине — спасатели добрались до неё с помощью специального снаряжения. Они эвакуировали ребёнка, применив спинальный щит для фиксации тела. Врачи осмотрели всех троих несовершеннолетних и оказали им необходимую помощь.
Ранее в Кирове две школьницы вышли на пруд и провалились под лёд.
Читайте также: