В Орске подросток нашёл младенца в автолюльке на обочине напротив здания полиции
В Орске 17-летний подросток обнаружил младенца в автолюльке на обочине дороги напротив здания полиции. Об этом сообщает Урал56.Ру.
Парень рассказал, что вечером провожал подругу. На улице Нефтяников подростки заметили автокресло. Сначала они приняли его за мусор, но внутри оказался младенец в расстегнутом комбинезоне.
Ребята не растерялись и побежали в полицию, которая находилась в нескольких метрах. Вместе с дежурным они занесли малыша в помещение. После опроса школьников отпустили домой. Выяснилось, что найденный ребёнок оказался участником конфликта с водителем такси.
Мужчина распылил перцовый баллончик в сторону двух женщин-пассажирок, высадил их из машины и уехал вместе с автолюлькой. Предположительно, таким образом он пытался подбросить младенца в отдел полиции, но оставил его в темноте на обочине. Таксиста задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
