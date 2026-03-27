У финалистки «Мисс Таиланд» выпали накладные зубы изо рта во время дефиле
Во время выступления на конкурсе красоты «Мисс Таиланд» у 18-летней участницы Камалван Чанго изо рта выпали накладные зубы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл на сцене перед жюри и сотнями зрителей. Однако модель сразу же нашла выход из ситуации: она отвернулась, вернула винировые накладки на место и продолжила выступление.
Сообщается, что за несколько дней до отборочного этапа девушка выбила передний зуб и не успела попасть к стоматологу. Финалистку конкурса объявят в субботу. Победительница представит Таиланд на соревновании Miss Grand International 2026 в Индии.
