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Александру Овечкину осталось забросить всего одну шайбу для повторения рекорда Гретцки

Овечкин забил 893-ю шайбу и сократил отставание до рекорда Гретцки в один гол
Фото: istockphoto/FotografieLink

Фото: istockphoto/FotografieLink

Александру Овечкину осталось забросить всего одну шайбу, чтобы повторить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» оформил свой 893-й гол в лиге в первом периоде матча против «Чикаго Блэкхоукс», сообщают местные СМИ.
По их информации, на игре присутствовал сам Гретцки. Для установления нового рекорда Овечкину необходимо два точных броска. В случае достижения цели НХЛ планирует остановить матч для проведения торжественной церемонии.

Клуб «Вашингтона» получил разрешение выбежать на лёд всей командой, чтобы поздравить легенду.

Овечкин также установил рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах среди игроков в возрасте 39 лет. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» в 14-й раз сумел отметиться минимум 40 раз за регулярный чемпионат НХЛ, передает ТАСС.

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Актриса Кожевникова назвала Овечкина величайшим хоккеистом современности
04 апреля 2025, 16:58

Фото: iStock/vchal

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — величайший хоккеист современности, за которым следит весь мир, ожидая, когда он побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в чемпионатах НХЛ. Об этом заявила российская актриса, общественный и политический деятель Мария Кожевникова. По ее словам, Овечкин обязательно войдет в историю.
«Мы сейчас очень разобщены, очень много непонимания между странами, поэтому спорт, а особенно Овечкин, мне кажется, — это, наоборот, какие-то такие точки соприкосновения, где мы можем найти общее, отчего могут быть и какие-то политические какие-то разговоры. Наверное, все знают, что [президент США Дональд] Трамп восхищается Овечкиным, так же как и наш президент, а с нашим президентом Саша очень дружен и возглавлял его команду», — поделилась актриса в беседе с «Известиями».
Тем временем в Госдуме назвали смешным предложение вручить Овечкину российскую госнаграду за побитый рекорд Гретцки. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Дмитрий Свищев отметил, что такие награды вручают за успехи в российском спорте, а не американском. Он добавил, что при этом нужно гордиться и восхищаться успехами капитана «Вашингтон Кэпиталз».
«Другой вопрос, что он действительно многое делает для продвижения и развития хоккея — не только НХЛ, но и мирового хоккея. Так что есть много путей, как мы можем его благодарить и чествовать. Это еще будет отдельно обсуждаться», — считает парламентарий.
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Полузащитник «Спартака» Медина может не сыграть против «Ростова» из-за травмы
04 апреля 2025, 16:48

Фото: istockphoto/Platinus

Левый вингер московского «Спартака» Хесус Медина рискует пропустить матч 23-го тура МИР Российской премьер-лиги против «Ростова». Причина — не до конца вылеченная травма.
Игрок получил повреждение во время мартовского перерыва на матчи сборных, сообщает портал Metaratings.ru. Полузащитник вызывался в национальную команду Парагвая, проводившую отборочные игры на чемпионат мира 2026 года. Из-за этой травмы он уже пропустил игру 22-го тура против «Ахмата» в Грозном, откуда «красно-белые» сумели привезти только одно очко. Встреча, напомним, закончилась со счётом 0:0.

В текущем сезоне Хесус Медина провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах. В них он забил три мяча. Кроме того, на счету парагвайца две голевые передачи.

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Агент канадца Ливо опроверг слухи о желании хоккеиста стать депутатом В России
04 апреля 2025, 15:57

Фото: istockphoto/yuran-78

Канадец Джошуа Ливо, выступающий за уфимский Салават Юлаев, не собирается по окончании спортивной карьеры становиться народным депутатом в России. Об этом заявил спортивный агент Иван Ботев, представляющий интересы игрока.
Ранее в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что канадцу настолько нравится в стране, что после того, как повесит коньки на гвоздь, он хочет рассмотреть вариант с депутатством. Если не выйдет, то можно стать хотя бы общественником. Громкую новость о намерениях рекордсмена КХЛ по шайбам, заброшенным в ходе регулярного чемпионата, тут же растиражировали другие СМИ. В разговоре с порталом Metaratings.ru спортивный менеджер назвал эти сведения не соответствующими действительности.

«Информация о том, что Ливо собрался стать депутатом — неправда. И я просто не понимаю, как всё это возможно. У Джоша как минимум нет паспорта гражданина Российской Федерации!» — заявил Ботев.

Агент также опроверг слухи о беспорядочной личной жизни хоккеиста, распускаемые недобросовестными журналистами. По его словам, во время паузы на Кубок Первого канала Ливо летал Дубай, чтобы провести время со своими детьми. Представитель игрока не исключил, что они будут судиться со СМИ, «если не удастся договориться». Ботев также добавил, что с этого дня Джошуа прекращает всякое общение с прессой.

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего канадского нападающего 62 матча в регулярном чемпионате, в которых он забросил 49 шайб. Таким образом, он побил прежний рекорд по голам, установленный Сергеем Мозякиным (48). В плей-офф Ливо пока не забивал, но в четырёх матчах против «Сибири» на его счету восемь голевых передач. Счёт в серии 2:2.

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Тольяттинская «Лада» подписала новый контракт с нападающим Юртайкиным

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Тольяттинская «Лада» подписала новый контракт с нападающим Юртайкиным
04 апреля 2025, 15:10

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Руководство хоккейного клуба «Лада» (Тольятти) заключило новое соглашение с левым крайним нападающим, двукратным обладателем Кубка Гагарина Данилом Юртайкиным. Контракт рассчитан на один год.
Менеджмент и тренерский штаб приволжского клуба остались довольны игрой форварда, хотя «Лада» и не вышла в плей-офф, сообщает спортивный портал Metaratings.ru. Юртайкин является воспитанником ярославского хоккея. Однако дважды выиграть главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ему удалось уже в составе московского ЦСКА.

Нынешний сезон хоккеист начинал в челябинском «Тракторе», а затем перешёл в «Ладу». В регулярном чемпионате сезона 2024/2025 27-летний Юртайкин провёл 43 матча, в которых забросил девять шайб. Кроме того, на счету нападающего столько же голевых передач.

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Экс-голкипер Тяпушкин не считает «Зенит» безоговорочным фаворитом чемпионата
04 апреля 2025, 13:07

Фото: istockphoto/Andreyuu

«Зенит» из Санкт-Петербурга перестал быть безусловным фаворитом в матчах практически с любым соперником во внутрироссийских турнирах. Сейчас полной уверенности в его победе в чемпионате уже нет.
Такое мнение выразил бывший вратарь ЦСКА, «Спартака», московского «Динамо» и сборной Украины Дмитрий Тяпушкин. В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru он отметил, что на протяжении последних нескольких лет, когда команда из города на Неве встречалась с любым из клубов, входящих в топ-5, все были уверены заранее в победе питерцев. Теперь такой уверенности нет, подчеркнул футболист.

«У "Зенита" есть проблемы, это видно. Семаку есть, что подправить. Сейчас клуб из Петербурга уже не такой безоговорочный фаворит на победу в РПЛ, как раньше», — считает Тяпушкин.

После 22-х туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. В следующем матче петербуржцы сыграют в гостях против столичного «Локомотива». Напомним, «сине-бело-голубые» становились чемпионами страны на протяжении шести победных сезонов.

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Названы основные конкуренты «Зенита» в РПЛ
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