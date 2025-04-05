Александру Овечкину осталось забросить всего одну шайбу для повторения рекорда Гретцки

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Александру Овечкину осталось забросить всего одну шайбу, чтобы повторить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» оформил свой 893-й гол в лиге в первом периоде матча против «Чикаго Блэкхоукс», сообщают местные СМИ.
По их информации, на игре присутствовал сам Гретцки. Для установления нового рекорда Овечкину необходимо два точных броска. В случае достижения цели НХЛ планирует остановить матч для проведения торжественной церемонии.
Клуб «Вашингтона» получил разрешение выбежать на лёд всей командой, чтобы поздравить легенду.
Овечкин также установил рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах среди игроков в возрасте 39 лет. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» в 14-й раз сумел отметиться минимум 40 раз за регулярный чемпионат НХЛ, передает ТАСС.
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Клуб «Вашингтона» получил разрешение выбежать на лёд всей командой, чтобы поздравить легенду.
Овечкин также установил рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах среди игроков в возрасте 39 лет. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» в 14-й раз сумел отметиться минимум 40 раз за регулярный чемпионат НХЛ, передает ТАСС.
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Мария Моисеева