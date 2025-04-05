Умер сценарист фильмов «Стиляги» и «9 рота»: биография и карьера Юрия Короткова

Юрий Коротков (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Ушёл из жизни Юрий Коротков — детский писатель, кинорежиссёр и сценарист. О его смерти сообщила журналистка Арина Бородина. Короткову было 69 лет, в июне 2025 года он бы отметил свое 70-летие.
Первые работы и начало карьерыКоротков окончил Литературный институт им. Горького, где его наставником был Лев Ошанин, и Высшие курсы сценаристов, обучаясь у Валерия Фрида.
В число написанных им книг входят такие произведения как: «Мадемуазель Виктория» (1981), «Авоська для земного шара» (1984), «Вилиса» (1995) и «Ярое Око» (1996).
Дебют Короткова в кино состоялся в 1988 году с фильмами «Абориген» и «Публикация» — он отвечал за сценарий для этих проектов. В 1992 году он снял собственную картину «Танцующие призраки».
Юрий Коротков (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)
Наследие и вклад в киноЮрий Коротков оставил яркий след в российском кинематографе. За свою жизнь он работал над сценариями культовых фильмов: «9 рота» Фёдора Бондарчука, «Стиляги» Валерия Тодоровского, «Волкодав», «Затерянный в Сибири» и «Авария — дочь мента».
«Имя Короткова, кстати, друзья и коллеги «подарили» одному из главных героев сериала «Каменская». Валера Тодоровский был там главным продюсером: Сергей Гармаш, друг и коллега Каменской, майор милиции — его героя в сериале зовут Юрий Коротков. Это был такой киношный «привет»…», — рассказала Арина Бородина.Работы Короткова неоднократно номинировались на премии, включая «Золотой глобус» и «Нику». За сценарий «В ритме бугги» к фильму «Стиляги» он был удостоен кинопремии «Золотой орёл» за 2009 год.
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Причины и детали смерти Юрия Короткова пока неизвестны. Журналистка Арина Бородина опубликовала информацию в ночь с 4 на 5 апреля (00:42 по мск).
«Друзья и коллеги скорбят. Короткова любили все, кто с ним пересекался в мире кино и вместе работал. Мои соболезнования всем, кто знал и дружил с Юрием Коротковым. Замечательные истории он писал для кино. Вечная память», — написала она в своем Telegram-канале.Читайте также:
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