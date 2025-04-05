«Найдем соучастников»: Бывшая жена Паши Техника поклялась наказать виновных в его смерти

Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)
Бывшая жена рэпера Паши Техника, Ева Карицкая, жаждет справедливости после его трагической смерти. Она винит наркодилера по имени Эдик. Карицкая уверена, что он стал главной причиной гибели Паши.
Ева рассказала, что Эдик, зная о проблемах Паши с зависимостью, напоил его кодеином и кетамином. Рэпер, который был закодирован от опиатов, не смог справиться с такой смесью. Она уверена, что дилер из Таиланда действовал осознанно, и теперь требует найти всех, кто мог быть причастен к случившемуся.
Под раздачу попала и последняя девушка Паши — Кристина. Ева недоумевает, почему та исчезла сразу после смерти рэпера и даже не появилась попрощаться.
Ева настроена решительно и хочет, чтобы виновные понесли наказание. Она также записала видео, где поблагодарила всех людей за поддержку в столь сложной ситуации. Карицкая призналась, что Паша и сам недостаточно беспокоился о своей жизни, сводя себя «в могилу» наркотическими веществами в погоне «за кайфом».
Вечером 4 апреля стало известно о смерти Паши Техника, который скончался на 41-году жизни. Ранее сообщалось, что его коллега Гуф (Алексей Долматов) отреагировал на смерть рэпера, попрощавшись с мужчиной в своем блоге.
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Под раздачу попала и последняя девушка Паши — Кристина. Ева недоумевает, почему та исчезла сразу после смерти рэпера и даже не появилась попрощаться.
Ева Карицкая (Фото: Telegram @evakaritskaua)
«Найдем соучастников. (...) Кристина даже не приехала к Павлу, причастна к преступлению (в той же степени), как и Эдуард (из наркошопа в Таиланде)», — говорила она в своем Telegram-канале, выложив в блоге фото наркодиллера.
Ева настроена решительно и хочет, чтобы виновные понесли наказание. Она также записала видео, где поблагодарила всех людей за поддержку в столь сложной ситуации. Карицкая призналась, что Паша и сам недостаточно беспокоился о своей жизни, сводя себя «в могилу» наркотическими веществами в погоне «за кайфом».
Вечером 4 апреля стало известно о смерти Паши Техника, который скончался на 41-году жизни. Ранее сообщалось, что его коллега Гуф (Алексей Долматов) отреагировал на смерть рэпера, попрощавшись с мужчиной в своем блоге.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева