В Томске суд приговорил двух бойцов ММА к колонии за вымогательство

29 декабря 2025, 17:45

Фото: iStock/utah778

Октябрьский районный суд Томска приговорил двух бойцов ММА к 4 годам 10 месяцам и 3 годам 10 месяцам колонии общего режима за вымогательство у знакомого денежных средств, которые они требовали под видом спонсорской помощи. Об этом сообщает региональная прокуратура.