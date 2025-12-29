В Томске суд приговорил двух бойцов ММА к колонии за вымогательство
Октябрьский районный суд Томска приговорил двух бойцов ММА к 4 годам 10 месяцам и 3 годам 10 месяцам колонии общего режима за вымогательство у знакомого денежных средств, которые они требовали под видом спонсорской помощи. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Суд установил, что с сентября 2023 года по март 2024 года мужчины угрожали 47-летнему знакомому расправой и распылили в его лицо перцовый баллончик. Из страха за свою жизнь потерпевший передал им 140 тысяч рублей, после чего обратился в правоохранительные органы.
Суд признал мужчин виновными по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство) в зависимости от степени участия в преступлении. Помимо лишения свободы, с осуждённых взыскали материальный ущерб пострадавшему.
