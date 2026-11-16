В Москве потушили пожар на крыше строящегося ЖК

16 ноября 2026, 21:31

В Москве на востоке города потушили пожар в строящемся ЖК, пострадавших нет

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Пожар на крыше строящегося жилого комплекса на Открытом шоссе в Москве ликвидировали, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера «Мангазея», пишет Агентство городских новостей «Москва».





По данным МЧС, возгорание произошло на 21 этаже строящегося четвертого корпуса — горели элементы опалубки на верхнем этаже. На место оперативно прибыли семь пожарных расчетов.



Позже в компании уточнили, что открытое пламя ликвидировали на площади 50 квадратных метров. Специалисты устанавливают причины возгорания





«Ситуация находится под контролем профильных служб. В результате инцидента никто не пострадал», — говорится в сообщении Агенства городских новостей «Москва».