В Уфе мужчина избил соседа за приставания к подростку
В Уфе на улице Шафиева мужчина избил соседа за приставания к несовершеннолетней девушке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам местного жителя Романа, 17 марта он стал свидетелем того, как мужчина из соседнего дома приставал к несовершеннолетней девушке. Как утверждается, незнакомец пытался обнять её, отобрать телефон и пытался прикоснуться к половым органам.
Роман, находившийся в машине неподалеку, вмешался в ситуацию. Он вышел к мужчине, чтобы остановить его и выяснить происходящее. По его словам, в ответ тот начал вести себя агрессивно — ругался, угрожал и размахивал кулаками.
В результате между мужчинами произошла драка, в ходе которой Роман избил оппонента. После инцидента пострадавший обратился в полицию с заявлением. Сам Роман должен явиться в отдел для разбирательства.
Местные жители утверждают, что мужчина ранее злоупотреблял алкоголем и запрещенными веществами. В настоящее время очевидцы ищут свидетелей произошедшего, а также саму девушку, к которой приставал нарушитель.
Читайте также: