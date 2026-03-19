Житель Красноярска решил отсудить у бывшей жены более 2 млн рублей, потраченных на проституток
Житель Красноярска потратил на проституток более 2 млн рублей, взятых в кредит. При разводе с супругой он решил переложить на неё половину этих трат. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Вадим и Мария состояли в браке несколько лет и воспитывали двоих детей. Однако их отношения разладились, и они решили развестись. В ходе раздела имущества супруг заявил о необходимости разделить кредиты, взятые в браке. Он утверждал, что использовал их для нужд семьи, и поэтому при разводе долги должны быть погашены совместно. Общая сумма кредитов составляла 2,6 млн рублей.
Мария же настаивала, что не видела этих денег. Более 200 тысяч действительно были израсходованы на совместный отдых в Таиланде, но оставшиеся 2,2 млн рублей, по её словам, не были потрачены на семейные нужды. Женщина начала выяснять, куда исчезли эти средства. Вскоре она обнаружила компромат в телефоне мужа.
Оказалось, что в браке Вадим неоднократно пользовался услугами дорогих проституток, каждая встреча с которыми обходилась ему в 40–60 тысяч рублей. Деньги он переводил с карты на карту, чтобы скрыть свои расходы. Кроме того, у Марии оказались переписки мужа с девушками, в которых были указаны цены и договорённости о встречах. Теперь суду предстоит решить, как будут распределены эти долги и кто должен их выплачивать.
