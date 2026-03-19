В Москве пресекли деятельность «модельного агентства», где обманули 100 человек
Сотрудники МВД России остановили работу фиктивного модельного агентства. Жертвами мошенников стали более 100 человек. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк в MAX.
Аферисты искали людей, желающих работать на подиуме. Для этого они арендовали два офиса — на Кожевнической улице и в Малом Кисельном переулке. Помещения злоумышленники активно рекламировали в интернете.
Пришедших к ним граждан преступники уговаривали пройти платное обучение в «профильной академии». Мошенники убеждали людей сначала оплатить курсы. Только после этого, по их словам, появлялась возможность подписать трудовой договор с модельным агентством.
Однако на деле агентство не выполняло взятые на себя обязательства. Поступавшие от граждан деньги мошенники тратили по своему усмотрению. Общий ущерб превысил 20 миллионов рублей. Правоохранители возбудили 112 уголовных дел по статье 159 УК РФ (мошенничество).
