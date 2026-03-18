«Семейный подряд»: В Башкирии отчим с пасынком ограбили ювелирный магазин
В Башкирии задержали отчима и пасынка по подозрению в ограблении ювелирного магазина в Белебее. Как сообщает УМВД республики, злоумышленники похитили 27 обручальных колец.
Инцидент произошёл в одном из ювелирных салонов. Молодой человек зашёл в магазин под видом покупателя. Он начал примерять кольца, после чего схватил с прилавка 27 украшений и скрылся. Полицейские выяснили, что план ограбления разработал его ранее судимый отчим.
Накануне он приходил в магазин на разведку, а во время нападения ждал пасынка неподалёку. После ограбления парень передал похищенное родственнику для сбыта. Правоохранители задержали подозреваемых дома и изъяли часть украшений. Следователи возбудили уголовное дело о грабеже, фигурантов заключили под стражу.
