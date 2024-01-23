В центре Москвы при пожаре в квартире погиб мужчина

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В центре Москвы при пожаре в квартире многоэтажного дома погиб мужчина. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«В квартире жилого дома в Протопоповском переулке произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1964 года рождения», - говорится в сообщении ведомства.
Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Также проводится проверка по факту смерти человека при пожаре. Ее ход контролирует Мещанская межрайонная прокуратура.
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Элина Позднякова