В Москве приезжий изнасиловал девушку в баре
В центре Москвы мужчина изнасиловал девушку в баре. Об этом информирует Столичный главк СК России.
Инцидент произошёл 2 июля в заведении на улице Маросейке. Фигурант напал на посетительницу и изнасиловал её.
Пострадавшая сразу после происшествия обратилась в полицию. В рамках уголовного дела следствие ведёт расследование по фактам изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера.
Сотрудники СК и оперативники провели комплекс необходимых мероприятий, которые помогли установить и задержать подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина, родом из Орловской области. Сейчас ему официально предъявили обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого.
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