В Москве приговорили к колонии мать и двух женщин за попытку продать младенца

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В Москве приговорили к году и восьми месяцам колонии мать и двух женщин за попытку продать младенца за 60 тысяч рублей. Об этом в своем тг-канале сообщила столичная прокуратура.
Три женщины, включая мать ребенка, пытались продать новорожденную девочку в мае 2023 года, когда и были задержаны, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского главка СК. Тогда же в отношении них возбудили уголовное дело о торговле людьми, а ребенка отправили в специализированное медучреждение. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская тогда сообщала, что с девочкой все в порядке, она здорова.
На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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«Суд приговорил 31-летнюю Улмасхон Далимову, 47-летнюю Хуринсахон Арзиеву и 40-летнюю Кенжахон Мамадалиеву к одному году восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – отметили в прокуратуре.
На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Данил Пономарев