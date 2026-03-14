В Псковской области мужчина изнасиловал малолетнюю падчерицу и её подругу
В Псковской области суд заключил под стражу мужчину, который подозревается в растлении двух детей. Подробности сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Тверской области по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ. Установлено, что обвиняемый проживал вместе с сожительницей. Используя своё положение, он совершил действия сексуального характера в отношении её дочери и подруги девочки.
Обе потерпевшие относятся к категории малолетних, российское законодательство признаёт это особо отягчающим обстоятельством и предусматривает за такие преступления максимальные сроки лишения свободы.
Защита обвиняемого ходатайствовала о домашнем аресте, однако суд отправил фигуранта в СИЗО. Мера пресечения продлится два месяца — до 10 мая 2026 года. Расследование уголовного дела продолжается.
