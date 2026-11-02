Появились новые подробности страшного убийства таксистки под Махачкалой
Появились новые подробности убийства 34-летней таксистки под Махачкалой. Как сообщает Telegram-канал Baza, в расправе подозревают её бывшего мужа Акифа и его друга.
Тело Динары А. нашли на окраине посёлка Новый Хушет. Выяснилось, что Акиф не мог простить женщине второй брак и не хотел, чтобы их детей воспитывал другой мужчина.
Следователи полагают, что он через свою подругу вызвал женское такси, за рулём которого приехала Динара. Экс-муж с другом сели в машину, расправились с женщиной и вывезли тело на пустырь. Там подозреваемые попросили местного тракториста вырыть яму и закопали жертву.
После этого Акиф и его подельник передали телефон убитой знакомому таксисту, чтобы тот включил аппарат в Кизилюрте и там же выбросил. Родные Динары рассказали, что убийца разговаривал с ними как обычно и интересовался новостями о поисках бывшей жены. Обстоятельства трагедии устанавливает СК Республики Дагестан. Возбуждено уголовное дело.
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