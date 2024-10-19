Число погибших при взрыве газа в доме в Тамбовской области достигло четырех

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Тело четвёртого погибшего обнаружено при разборе завалов дома в Кирсанове Тамбовской области, где ранее произошел взрыв бытового газа. Об этом проинформировали в МЧС России.
По данным ведомства, в результате ЧП девять человек пострадали. Шесть из них находятся в терапевтическом отделении районной больницы города, двоих пострадавших госпитализировали в областное медучреждение.
Напомним, сегодня, 19 октября, в Тамбовской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме. Число погибших в результате взрыва газа возросло до трех. Сотрудники оперативных служб потушили огонь, который возник после взрыва, на площади 150 квадратов. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести в городе режим ЧС.
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Екатерина Коршунова