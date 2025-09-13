В Москве произошло ДТП и парализовало движение
В Москве из‑за ДТП затрудненное движение на Кутузовском проспекте. По данным Дептранса, авария произошла в районе дома 23.
На месте работают оперативные службы, обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. Представители Дептранса рекомендовали водителям выбирать объездные маршруты.
Ранее также сообщалось о перевернувшемся автомобиле на МКАД — уличная камера зафиксировала машину на боку, рядом стоял мотоцикл. На записи видно мужчину, лежащего на проезжей части с травмой, и собравшихся очевидцев.
Кроме того, в Новой Москве ребенок на электросамокате попал под колеса автомобиля.
