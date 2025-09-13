Достижения.рф

В Москве произошло ДТП и парализовало движение

ДТП затруднило движение по Кутузовскому проспекту в Москве
Фото: istockphoto/Anton Novikov

В Москве из‑за ДТП затрудненное движение на Кутузовском проспекте. По данным Дептранса, авария произошла в районе дома 23.



На месте работают оперативные службы, обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. Представители Дептранса рекомендовали водителям выбирать объездные маршруты.

Ранее также сообщалось о перевернувшемся автомобиле на МКАД — уличная камера зафиксировала машину на боку, рядом стоял мотоцикл. На записи видно мужчину, лежащего на проезжей части с травмой, и собравшихся очевидцев.

Кроме того, в Новой Москве ребенок на электросамокате попал под колеса автомобиля.

Никита Кротов

