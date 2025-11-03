Москвич на спор засунул гигантский огурец в задний проход и оказался в больнице
В Москве врачи экстренно прооперировали студента, который засунул себе в прямую кишку 20-сантиметровый огурец. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошёл после спора потерпевшего с одногруппником. Молодой человек поставил на кон свою стипендию. Однако секс-эксперимент не удался. Всё закончилось тем, что овощ плотно застрял в кишечнике.
Самостоятельно извлечь огурец не получилось, и парню пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Медики, прибывшие на вызов, оценили ситуацию и немедленно повезли пациента в клинику. В больнице хирурги выполнили операцию и извлекли инородный объект. Этот случай принёс студенту не только физические страдания, но и чувство стыда. К тому же, он не смог выиграть пари.
