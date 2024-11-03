Задержанный в Стамбуле за фото россиянин рассказал о местных тюрьмах

Турецкие тюрьмы похожи на колонии поселения, рассказал «Фонтанке» россиянин Валентин Пацовский, которого задержали за фото в стамбульском метро. Мужчину в сентябре арестовали и обвинили в сексуальных домогательствах. В итоге он получил условный срок в год и 8 месяцев. В ноябре его депортировали.