Задержанный в Стамбуле за фото россиянин рассказал о местных тюрьмах

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Турецкие тюрьмы похожи на колонии поселения, рассказал «Фонтанке» россиянин Валентин Пацовский, которого задержали за фото в стамбульском метро. Мужчину в сентябре арестовали и обвинили в сексуальных домогательствах. В итоге он получил условный срок в год и 8 месяцев. В ноябре его депортировали.
«Привезли меня в камеру, открыли двери, а там — 50 человек, 100 глаз на тебя смотрят», — пояснил собеседник.Он добавил, что был единственным гражданином РФ, а многим заключенным, по его словам, вменяли нарушение паспортного режима. Пацовский подчеркнул, что не каждый выдержит турецкую тюрьму. Подушки нужно делать самим, а матрас выдают грязный.
«Вещи стирали сами в чанах, развешивали по веревкам во дворике, это запрещено, но как-то умудрялись», — заключил он.К слову, мужчина отметил в тюрьме день рождения.
Ранее сообщалось, что исчезло из квартиры пенсионера в Петербурге и на какую сумму. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.
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Никита Кротов