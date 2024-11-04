Mash: массовое ДТП из-за гололедицы с участием 11 машин произошло в Москве

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Массовое ДТП произошло в столице с участием 11 автомобилей, информирует Telegram-канал Mash. Авария случилась на Большой Черкизовской улице в результате сильного гололеда. Пострадавших среди участников ДТП нет.
Ранее сообщалось, что в столице едва не сгорела съемная квартира певицы Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка. Уточнялось, что жители старинного дома смогли эвакуироваться самостоятельно из горящего здания.
По предварительным данным, пожар начался в вентиляции. В квартире частично сгорела мебель, а также личные вещи знаменитости. Сейчас выясняются причины произошедшего.
До этого стало известно, кто снял свыше 300 порнороликов со своим участием.
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По предварительным данным, пожар начался в вентиляции. В квартире частично сгорела мебель, а также личные вещи знаменитости. Сейчас выясняются причины произошедшего.
До этого стало известно, кто снял свыше 300 порнороликов со своим участием.
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Никита Кротов