SHOT: Россиянка съела яичницу на завтрак и заразилась сальмонеллезом
Россиянка заразилась сальмонеллезом, съев на завтрак яичницу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
По словам девушки, она проснулась и приготовила глазунью, а спустя некоторое время почувствовала себя плохо. У нее поднялась температура до 39 градусов, резко упало давление, появились слабость, диарея и рвота. В итоге карета скорой увезла девушку в больницу, где ей поставили точный диагноз.
Врачи связали заболевание с яичницей. Пациентка уже неделю лежит под капельницами. Ее состояние постепенно возвращается в норму.
