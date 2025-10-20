В Новороссийске рабочий разгромил квартиру заказчицы и украл её инструменты
В Новороссийске 49-летний приезжий рабочий устроил погром в квартире после ссоры с хозяйкой, недовольной качеством ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.
По информации полиции, во время конфликта мужчина молотком разбил плитку в туалете, повредил сантехнику, а затем облил стены, потолок и пол краской. Перед уходом он также похитил электроинструменты хозяйки. Общая сумма ущерба превысила 90 тысяч рублей.
Против нарушителя возбудили уголовное дело по статьям «Умышленные повреждение имущества» и «Кража». Материалы направлены в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
