В Новороссийске рабочий разгромил квартиру заказчицы и украл её инструменты

20 октября 2025, 13:59

Фото: iStock/audioundwerbung

В Новороссийске 49-летний приезжий рабочий устроил погром в квартире после ссоры с хозяйкой, недовольной качеством ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.