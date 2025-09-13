В Москве рабочие устроили массовую драку из-за неподелённой траншеи
Массовая драка произошла на строительной площадке в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент случился на территории района Марфино. Причиной конфликта стала траншея. Одни рабочие посчитали, что она вырыта для бордюра, а другие – что для прокладки кабеля. Спор между двумя бригадами быстро перерос в потасовку с участием около 30 человек.
По словам очевидцев, на место оперативно прибыли сотрудники полиции. Они задержали 16 участников конфликта, двоих из которых признали зачинщиками. Им грозит уголовное дело по статье о хулиганстве.
Кроме того выяснилось, что некоторые задержанные нарушили миграционное законодательство. На них составлены административные протоколы за нелегальную трудовую деятельность. Проверка остальных участников продолжается.
