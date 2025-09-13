AP: в США похоронное бюро отправляло клиентам сухой бетон вместо праха
В США родственники умерших годами получали сухой бетон вместо праха. Подробности приводит агентство The Associated Press.
Людей обманывала супружеская пара Джона и Кэри Холлфордов. Владельцы похоронного бюро вместо того, чтобы кремировать тела, складировали их в старом здании в городе Пенроуз, а клиентам выдавали урны с обычным цементом.
Такая схема действовала с 2019 по 2023 год, пока правоохранители не пришли с проверкой. В той постройке они нашли 191 разлагающееся тело. Выяснилось, что некоторые трупы пролежали там порядка четырех лет.
Кроме того, Холлфорды незаконно получили около 130 тысяч долларов господдержки. Для этого они подделывали документы.
Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы, но родственники умерших требуют ужесточить наказание. Он не признал свою вину. Слушания по делу назначены на 9 февраля 2026 года.
Его жена обвинялась в тех же преступлениях, но признала себя виновной. В настоящее время она ожидает приговора.
Ранее сообщалось, что рядом с «городом греха» были найдены 70 куч с прахом. Оказалось, что это кремированные останки людей.
