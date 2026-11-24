В Нижегородской области подросток получил 5,6 лет за убийство сверстника
В Нижегородской области суд приговорил 15-летнего подростка к пяти с половиной годам лишения свободы за убийство мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Трагедия произошла в апреле. В полицию Кулебак поступило сообщение о драке, где один из участников получил ножевое ранение. Полицейские оперативно задержали юношу, который пытался скрыться в сторону городского парка.
Правоохранители установили: между 16-летним потерпевшим и задержанным внезапно возникла ссора, в ходе которой младший нанёс знакомому ножевое ранение в грудную клетку. Потерпевший получил ранение, несовместимое с жизнью.
По факту произошедшего расследовали дело об убийстве. Суд назначил подростку пять лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор ещё не вступил в законную силу.
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