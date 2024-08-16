Пенсионера затянуло в затвор водохранилища в Башкирии, тело ищут водолазы

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Пенсионера затянуло в затвор Нугушского водохранилища в Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что 71-летний мужчина решил искупаться в запрещённом месте, где установлено большое количество предупреждающих знаков о запрете купания. В один момент он не рассчитал дистанцию до опасной зоны и подплыл слишком близко к плотине. Мощное течение подхватило пенсионера и утянуло в водосброс. Из-за сильного потока у него не было шансов на спасение.
Тело мужчины так и не нашли. В настоящее время водолазы исследуют дно реки под плотиной.
Ранее сообщалось, что в Курской области без вести пропал пенсионер, над которым ранее издевались украинские неонацисты.
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Тело мужчины так и не нашли. В настоящее время водолазы исследуют дно реки под плотиной.
Ранее сообщалось, что в Курской области без вести пропал пенсионер, над которым ранее издевались украинские неонацисты.
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Анастасия Чинкова