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Пенсионера затянуло в затвор водохранилища в Башкирии, тело ищут водолазы

«112»: пенсионера утащило в затвор Нугушского водохранилища в Башкирии
16 августа 2024, 11:06
Фото: iStock/nkurtzman

Фото: iStock/nkurtzman

Пенсионера затянуло в затвор Нугушского водохранилища в Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что 71-летний мужчина решил искупаться в запрещённом месте, где установлено большое количество предупреждающих знаков о запрете купания. В один момент он не рассчитал дистанцию до опасной зоны и подплыл слишком близко к плотине. Мощное течение подхватило пенсионера и утянуло в водосброс. Из-за сильного потока у него не было шансов на спасение.

Тело мужчины так и не нашли. В настоящее время водолазы исследуют дно реки под плотиной.



Ранее сообщалось, что в Курской области без вести пропал пенсионер, над которым ранее издевались украинские неонацисты.

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#пенсионер
#башкирия
#водохранилище
#спасатели
#мужчина
«Королева кетамина» и помощник: В США задержали пять человек по делу о гибели Мэттью Перри
Baza: В США задержали пять человек по делу о гибели актера Мэттью Перри
16 августа 2024, 10:51

Фото: iStock/Yingko

В США по делу о гибели известного актера Мэттью Перри задержаны пятеро подозреваемых. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно информации источника, в числе задержанных оказался личный помощник актёра, два врача, ещё один человек и та, кого полиция Южной Калифорнии называет «королевой кетамина». По данным следствия, врачи и драгдиллеры снабжали звезду сериала «Друзья» кетамином, а личный помощник делал ему инъекции.

В течение пяти дней перед смертью Перри получил не менее 27 наркотических инъекций, в том числе не менее трёх — в день гибели. Отмечается, что один из обвиняемых медиков в переписке спрашивал другого врача, сколько денег заплатит «этот идиот» за кетамин.

В правоохранительных органах сообщили, что Перри, который долгое время боролся с наркотической зависимостью, тратил на данное вещество десятки тысяч долларов.

Напомним, американский актер Мэттью Перри скончался в джакузи собственного дома в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет. Тело мужчины было обнаружено спасателями, которых вызвал личный помощник актера.

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Звезда сериала «Друзья» утонул у себя дома
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#актёр
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#тренировки
#дома
#наркотики
#смерть
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Россиянина задержали за комментарий в Telegram
Жителя Омска задержали за комментарий под видео с допросом российского пленного
16 августа 2024, 10:29

Фото: istock/Olga Ihnatsyeva

Жителя Омска задержали за комментарий в Telegram под видео с допросом российского пленного. Об этом проинформировало управление ФСБ по Омской области.
«Задержан житель Омска, причастный к оправданию террористической деятельности украинских военизированных объединений», — отмечается в релизе.

В июне 2023 года мужчина под публикацией в Telegram-канале с видеозаписью допроса российского военного участниками украинского военизированного объединения разместил комментарии со своего личного аккаунта, оправдывающие деятельность террористических организаций.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Ранее в Совете Федерации единогласно одобрили закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ. Изымать имущество теперь будут по ряду уголовных статей: фейки и дискредитация армии, призывы к экстремизму и санкциям, реабилитация нацизма и действия против государства.

До этого режиссёра Ивана Вырыпаева повторно признали виновным по делу о фейках о ВС РФ. Отмечается, что суд назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы.

Суд заочно назначил 8 лет колонии политологу Галлямову* за фейки об армии РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Банда из 15 подростков избила семиклассника из-за денег в Петербурге
16 августа 2024, 09:45

Фото: iStock/Motortion

В Санкт-Петербурге группа из 15 подростков избила ученика 7 класса из-за денег. Об этом информирует РЕН ТВ.
Уточняется, что нападение произошло во дворе дома на Российском проспекте. По словам отца пострадавшего, злоумышленники вымогали у мальчика восемь тысяч рублей, однако ему удалось сбежать.

В настоящее время малолетних преступников разыскивают правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге восьмиклассник в парадной дома надругался над девятилетним ребенком. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Подмосковье поймали серийного вора продуктов
16 августа 2024, 09:35

Фото: iStock/Motortion

Мужчину, подозреваемого в серии краж продовольственных товаров из супермаркетов, задержали в Подольске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что за месяц злоумышленник пять раз приходил в сетевые магазины, прятал товары в рюкзак или под одежду и выносил их, не заплатив. Полицейские изучили камеры видеонаблюдения, установили подозреваемого и задержали его по месту временного проживания в Подольске», — говорится в сообщении.
Задержанным оказался 29-летний уроженец Калининградской области, ранее судимый за аналогичные преступления. Мужчина рассказал, что распродавал похищенное на улице по 100 рублей за один товар.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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#мвд московской области
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Украинец с российским паспортом получил 15 лет за работу на киевские спецслужбы
16 августа 2024, 09:27

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Украинец Георгий Табуев, который был осужден в России за госизмену на 15 лет, был завербован украинской спецслужбой перед получением российского гражданства. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Уточняется, что мужчина был трижды судим, последний приговор он получил в Орле за наркотики, после чего его экстрадировали в украинский город Сумы отбывать срок. В ноябре 2022 года Табуев решил перейти на российскую сторону и отправился в пункт пропуска в Васильевке. На блок-посту двое украинских солдат, угрожая расправой над близкими, завербовали его.

В Мариуполе мужчина получил паспорт РФ и устроился волонтером в благотворительный фонд «Колос». Зимой прошлого года с ним на связь вышли представители СБУ и стали давать ему небольшие поручения. Спустя некоторое время ему сказали получить посылку якобы с медикаментами, однако на самом деле там находился настенный вентилятор, со спрятанным внутри взрывным устройством.

В марте 2023 года на Табуева вышли сотрудники ФСБ и задержали. Свою вину мужчина признал.

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#солдат
#рф
#сбу
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Учительницу приговорили к трем годам тюрьмы за секс с 15-летней ученицей
В США учительницу приговорили к тюрьме за секс с ученицей
16 августа 2024, 08:31

Фото: iStock/z1b

В Соединенных Штатах Америки учительнице был вынесен приговор за секс с несовершеннолетней ученицей. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В 2017 году 40-летняя Стейси Мишель Уокер, которая преподавала театральное искусство в старших классах школы, завела отношения с одной из подопечных. Девушке на тот момент было 15 лет. Они обменивались интимными фотографиями, видеозаписями и разговаривали о сексе. Позднее женщина неоднократно встречалась с ученицей и занималась с ней сексом.

На суде девушка рассказала, что Стейси Мишель Уокер манипулировала ею. Для нее было унижением и оскорблением отправлять учительнице фото и видео сексуального содержания.

Кроме того, после трехлетних отношений она начала страдать от депрессии, панических атак, чувства вины и тревожного расстройства. Помимо этого, у нее диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Уокер приговорили к трем годам тюрьмы.

Ранее за секс с 15-летним школьником в Соединенных Штатах Америки арестовали 43-летнюю жительницу штата Луизиана. Женщине было предъявлено шесть обвинений, в том числе в половом акте с несовершеннолетним. Других сведений нет. Полиция отказалась обнародовать иные подробности дела.

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Погиб один из летчиков потерпевшего крушение Ту-22М3
Один из летчиков потерпевшего крушение в Иркутской области Ту-22М3 погиб
16 августа 2024, 08:26

Фото: iStock/Soumen Hazra

Один из летчиков потерпевшего крушение в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 погиб. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Кобзев выразил свои искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика. По его словам, на месте крушения самолета всю ночь продолжались работы.

Остальные члены экипажа Ту-22М3 были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, добавил глава региона. Кобзев заключил, что в скором времени будет установлена причина падения самолета.

Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение 15 августа. В Минобороны сообщили, что все четверо пилотов успешно катапультировались. Воздушное судно совершало плановый полет и упало в безлюдной местности, пострадавших и разрушений на земле нет.

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#смерть
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Опубликованы кадры издевок солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
16 августа 2024, 07:41

Фото: istock/Maryana Serdynska

В интернете появилось видео издевок боевиков ВСУ в фашистских касках над русским пенсионером Александром Гусаровым в Курской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Z ветераны России on-line».
Видеозапись начинается с того, что два украинских националиста показывают дорожный знак, который указывает на Белгород и Коренево — райцентр Курской области.

Дальше автор ролика снимает крупным планом солдата в нацистском шлеме с характерным конусным назатыльником. На дороге также видна разбитая военная бронетехника. В кадре появляется мужчина — пенсионер-курянин, который искал дорогу в безопасное место.

«О! Русский Иван», — восклицает автор видео.

Боевик ВСУ начал интересоваться, как дела у пенсионера, имитируя немецкий акцент. Мужчина ответил ему, что заблудился пять дней назад, и добавил, что ему 74 года. Украинский солдат в ответ начал его оскорблять, после чего ролик обрывается.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уже объявил награду в пять миллионов рублей за поимку тех, кто издевался над пенсионером.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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Раскрыто дело о подрыве в Рязани: что теперь грозит РЖД?
Компания «РЖД» была признана потерпевшей стороной по делу подрывника в Рязани
16 августа 2024, 06:29

Фото: istockphoto.com/fortton

ОАО «РЖД» официально признано потерпевшей стороной в уголовном деле против Руслана Сидики, который обвиняется в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области. Об этом 16 августа сообщили в правоохранительных органах.
Согласно данным источника, представители военного аэродрома Дягилево не заявляли об ущербе и не выдвигали требований, поэтому не были признаны потерпевшими по этому делу. Об этом сообщает РБК.

1 декабря стало известно о задержании Руслана Сидики, гражданина России и Италии, по подозрению в осуществлении теракта, в результате которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Помощник машиниста получил незначительные травмы. На допросе Сидики признал свою вину и сообщил, что был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в Стамбуле в феврале.

25 июля Басманный суд Москвы продлил арест Сидики до ноября из-за опасений побега за границу. Позже его обвинили в совершении девяти тяжких преступлений.

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