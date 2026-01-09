В Москве Lamborghini увяз в снегу во время снежного шторма и попал на видео
На улицах Москвы владелец Lamborghini застрял в снегу из-за циклона «Фрэнсис»
Владелец Lamborghini выехал на улицы Москвы во время снежного циклона «Фрэнсис» и застрял в снегу. Видео инцидента появилось в Telegram-канале SHOT.
На записи чёрный спорткар буксует на месте всеми колёсами. Водитель активно вращает руль, пытаясь выехать. Неподалёку от машины стоит пожарная автолестница.
Инцидент произошёл в районе комплекса «Москва-Сити». После нескольких попыток водитель суперкара всё же смог выбраться из снежной ловушки.
«Красавчик! Сразу видно, на «уазике» ездил когда-то!» — прокомментировал автор видео, когда Lamborghini наконец тронулся с места.Накануне в Москве на МКАД образовался многокилометровый затор из-за снегопада. Уточняется, что затор протянулся от района Строгино и почти до Химок.