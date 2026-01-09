В Москве Lamborghini увяз в снегу во время снежного шторма и попал на видео

09 января 2026, 18:46

На улицах Москвы владелец Lamborghini застрял в снегу из-за циклона «Фрэнсис»

Фото: Istock/kenmo

Владелец Lamborghini выехал на улицы Москвы во время снежного циклона «Фрэнсис» и застрял в снегу. Видео инцидента появилось в Telegram-канале SHOT.





На записи чёрный спорткар буксует на месте всеми колёсами. Водитель активно вращает руль, пытаясь выехать. Неподалёку от машины стоит пожарная автолестница.



Инцидент произошёл в районе комплекса «Москва-Сити». После нескольких попыток водитель суперкара всё же смог выбраться из снежной ловушки.

«Красавчик! Сразу видно, на «уазике» ездил когда-то!» — прокомментировал автор видео, когда Lamborghini наконец тронулся с места.