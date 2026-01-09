В Москве на МКАД образовался многокилометровый затор из-за снегопада
Сильный снегопад из-за циклона «Фрэнсис» вызвал многокилометровые пробки на МКАД. Об этом информирует столичный Дептранс.
Затор протянулся от района Строгино и почти до Химок. Водители сообщают, что движение на трассе остановилось более чем на полчаса. Дорожный патруль ЦОДД направил на трассы не менее 36 экипажей на пикапах и КАМАЗах для помощи автомобилистам. Работать они будут круглосуточно.
Из-за интенсивного снегопада сложная ситуация складывается и на других улицах. Снегоуборочная техника не всегда успевает справляться с образованием сугробов. Это приводит к затруднениям во дворах и на подъездных путях. По прогнозу синоптиков, балканский циклон сохранится в московском регионе до утра 10 января.
Ранее стало известно, что снежный покров в Москве обновил абсолютный рекорд для января.
Читайте также: