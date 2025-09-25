В российской «заброшке» нашли 18 пленников
Во Владимире в заброшенном доме обнаружили несколько пленников. Об этом сообщает областной следком в своем телеграм-канале.
По версии следствия, двое местных мужчин с 2022 года по настоящее время удерживали 18 человек, прибывших из различных регионов и не имеющих устойчивых социальных связей, в МКД, который планировали снести.
Подозреваемые обеспечивали их одеждой, питанием и предметами первой необходимости. Все деньги, заработанные пленниками на одном из городских предприятий, они забирали себе. Таким образом злоумышленники заполучили свыше миллиона рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям 160 и 127 УК: «Присвоение в особо крупном размере» и «Незаконное лишение свободы двух или более лиц». В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье двое мужчин похитили и избили знакомого из-за полумиллиона рублей.
