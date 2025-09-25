В российской «заброшке» нашли 18 пленников

25 сентября 2025, 18:53

Во Владимире задержали двух мужчин, удерживавших 18 пленников в заброшенном доме

Фото: iStock/Diy13

Во Владимире в заброшенном доме обнаружили несколько пленников. Об этом сообщает областной следком в своем телеграм-канале.